Al Jazeera: в Вене нарастают протесты против участия Израиля в "Евровидении"

Протестующие против "Евровидения": почему запрещают Россию, но не Израиль Al Jazeera: в Вене нарастают протесты против участия Израиля в "Евровидении"

Москва16 мая Вести.В Вене нарастают протесты против выступления Израиля на музыкальном конкурсе "Евровидение", финал которого проходит в австрийской столице. Протестующие несут палестинские флаги и лист с тысячами имен погибших в Газе, сообщает Al Jazeera.

По информации корреспондента телеканала, это уже третий протест, связанный с участием Израиля в конкурсе.

После запрета России в 2022 году они (участники протестов. – Прим. ред.) не понимают, почему то же самое не делается в отношении Израиля отмечает корреспондент Al Jazeera

По данным опросов, пока в конкурсе лидирует Финляндия, однако певец из Израиля Ноам Беттан входит в пятерку фаворитов.

Ранее сообщалось, что пять стран – Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения – не стали отправлять на конкурс своих исполнителей в связи с участием Израиля.

16 мая исполнительный директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что РФ гипотетически может быть допущена к участию в дальнейшем.