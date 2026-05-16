Москва16 мая Вести.В Париже активисты климатического движения Extinction Rebellion вывесили на Эйфелевой башне флаг Палестины. Так они выразили поддержку стране на фоне действий Израиля в секторе Газа, говорится в заявлении движения на его странице в соцсети X.

Акция Extinction Rebellion в Париже, в ходе которой на Эйфелевой башне был размещен палестинский флаг. Борьба за экологию невозможна, если "мы", человечество, не способны бороться против гнусных массовых убийств, совершаемых в Газе написано в публикации

Французская газета Le Figaro в свою очередь рассказала подробности произошедшего. По данным издания, днем 15 мая активисты забрались на крышу пивного ресторана Madame, который расположен на первом уровне Эйфелевой башни. Там они развернули флаг палестинского государства. Шесть участников акции были задержаны и арестованы.

Также сообщается, что акция была приурочена к 78-летию Накбы – то есть Дня катастрофы, который палестинские арабы ежегодно отмечают 15 мая с 1948 года, когда государство Израиль было официально признано ООН.

В марте прошлого года сообщалось об активисте, который с флагом Палестины забрался на Биг-Бен и провел там несколько часов.