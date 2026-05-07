В Польше возмутились маршем во Львове с символами нацистской дивизии

В Польше осудили проведение нацистского марша во Львове В Польше возмутились маршем во Львове с символами нацистской дивизии

Москва7 мая Вести.Польский Институт национальной памяти заявил о возмущении в связи с проведением на Украине марша, участники которого использовали символы нацистской дивизии.

Уточняется, что речь идет о публичном мероприятии, прошедшем 2 мая во Львове.

Любые формы прославления подобных формирований подрывают принципы честной исторической памяти и диалога отметили в ведомстве

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что украинцы, уже осевшие в Польше, начали покидать страну на фоне ухудшения отношения к ним.