Москва7 маяВести.Польский Институт национальной памяти заявил о возмущении в связи с проведением на Украине марша, участники которого использовали символы нацистской дивизии.
Уточняется, что речь идет о публичном мероприятии, прошедшем 2 мая во Львове.
Любые формы прославления подобных формирований подрывают принципы честной исторической памяти и диалогаотметили в ведомстве
Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что украинцы, уже осевшие в Польше, начали покидать страну на фоне ухудшения отношения к ним.