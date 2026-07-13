Участники "Волынского марша" в Варшаве выступили против помощи Украине СМИ: участники "Волынского марша" в Варшаве потребовали прекратить помощь Киеву

Москва13 июл Вести.В Варшаве состоялся "Волынский марш", участники которого выступили с требованием прекратить поддержку Украины.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Указывается, что глава партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун начал кампанию, приуроченную к событиям на Волыни в 1943 и 1944 годах, с визита в Люблин. По информации издания, он подписал декларацию антибандеровской направленности.

В своем заявлении политик призывает к прекращению финансирования и выставлению счетов Украине, прекращению военной поддержки, повторной криминализации, введению антибандеровской лояльности для украинцев, проживающих в Польше, и сокращению привилегий для граждан Украины сказано в публикации

Газета уточняет, что в "Волынском марше" приняли участие около 300 человек. Они собрались на площади Трех Крестов, после чего прошли к Президентскому дворцу.

Ранее сообщалось, что делегация польской оппозиционной партии "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским, столкнулась с негативной реакцией во время памятных мероприятий в Домоставе, приуроченных к очередной годовщине Волынской резни.

Историк, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисенок в интервью ИС "Вести" рассказал подробности событий, происходивших в Польше во время Волынской резни.