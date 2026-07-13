Москва13 июлВести.В Варшаве состоялся "Волынский марш", участники которого выступили с требованием прекратить поддержку Украины.
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Указывается, что глава партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун начал кампанию, приуроченную к событиям на Волыни в 1943 и 1944 годах, с визита в Люблин. По информации издания, он подписал декларацию антибандеровской направленности.
В своем заявлении политик призывает к прекращению финансирования и выставлению счетов Украине, прекращению военной поддержки, повторной криминализации, введению антибандеровской лояльности для украинцев, проживающих в Польше, и сокращению привилегий для граждан Украинысказано в публикации
Газета уточняет, что в "Волынском марше" приняли участие около 300 человек. Они собрались на площади Трех Крестов, после чего прошли к Президентскому дворцу.
Ранее сообщалось, что делегация польской оппозиционной партии "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским, столкнулась с негативной реакцией во время памятных мероприятий в Домоставе, приуроченных к очередной годовщине Волынской резни.
Историк, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисенок в интервью ИС "Вести" рассказал подробности событий, происходивших в Польше во время Волынской резни.