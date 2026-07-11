Москва11 июл Вести.Украинские националисты устроили массовую казнь безоружного польского населения всех возрастов, используя подручные средства, рассказал в интервью ИС "Вести" историк, доцент МГУ имени Ломоносова Юрий Борисенок.

11 июля, в годовщину Волынской резни - массового убийства поляков украинскими националистами в 1943 году - в Польше проходят памятные мероприятия.

Это трагедия двух народов, которую сами местные жители с трудом могли объяснить, потому что вырезали не каких-нибудь пришлых поляков, большинство пришлых поляков где-то в 1939-1940 годах было отправлено органами НКВД в места не столь отдаленные… Здесь остались те поляки, которые жили на протяжении столетий пояснил историк

По словам Борисенка, главное "преступление" поляков состояло в том, что они исповедовали католическую веру. Ситуация обострилась, когда до украинских националистов дошли сведения о том, что начинается Курская битва.

Украинские националисты хорошо знали, что поляки не будут сидеть сложа руки: подпольная Армия Крайова ожидала прихода советских войск, чтобы показать, что они могут быть властью в послевоенный период. Поэтому украинские националисты решили, что всех поляков, в том числе мирное население, нужно безжалостно вырезать продолжил Борисенок

11 июля 1943 года является знаковой датой, когда украинские националисты устроили массовую казнь польского населения.

В третьем часу ночи 11 июля бандеровцы напали на деревню Гуров. Тогда из 480 жителей в живых осталось чуть больше 70. Волынская резня — это не метафора: украинские националисты резали, кололи, рубили безоружных крестьян всех возрастов, от младенцев до немощных стариков, причем не только огнестрельным оружием, но и обычными в сельском быту орудиями: топорами, ножами, косами, серпами, вилами, пилами; сжигали живьем, живых разрывали на части лошадьми, трупами доверху забрасывали колодцы рассказал он

Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.