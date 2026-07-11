ФСБ обнародовала новые факты о зверствах бандеровцев во время Волынской резни ФСБ рассекретила новые факты об участии националистов ОУН в Волынской резне

Москва11 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала рассекреченные архивные документы, содержащие новые детали массовых безжалостных массовых убийств мирного польского населения Волыни, устроенного украинскими националистами в 1943 году и получившего в историографии название Волынская резня.

Соответствующие рассекреченные документы пресс-служба ведомства обнародовала в преддверии Дня памяти жертв Волынской резни. Памятные траурные мероприятия по этому случаю пройдут в Польше в субботу, 11 июля.

Центральной фигурой в материалах стал активист Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в России) уроженец Львовской области Дмитрий Купяк, известный под кличкой Клей, после войны сбежавший в Канаду, где стал владельцем ресторана в Торонто.

По данным советских следственных органов, в 1944–1945 годах его боевая группа "Службы безпеки" ОУН убила и замучила в нескольких районах Львовской области более 200 мирных польских граждан — преимущественно женщин и детей.

В документах фигурируют пятеро подручных Купяка. В общей сложности им инкриминируется убийство 244 человек и сожжение деревни Адамы Бродовского района, насчитывавшей до 300 дворов.

В документах отмечается, что в августе 1944 года боевики Купяка заживо сожгли в сарае девять женщин и детей, трое из которых были в возрасте от 5 до 11 лет.

В ходе операции по освобождению Украины боевиков ОУН преследовали органы контрразведки "Смерш", а впоследствии — НКВД–НКГБ Украинской ССР.

Многие националисты были арестованы, однако некоторым из них удалось скрыться, в том числе под чужими именами или в потоке репатриантов.

Купяк в 1964 году был включен в советский секретный справочник с перечнем осевших за рубежом государственных преступников. В ответ на соответствующие ноты МИД СССР Канада дважды — в 1964 и 1965 годах — отказала в выдаче убийцы.

В наши дни наблюдаются попытки обелить преступления украинских националистов: их деяния старательно ретушируют, а масштаб злодеяний намеренно преуменьшают говорится в материале на сайте ФСБ

В частности, на родине Купяка его имя присвоено одной из школ, на доме установлена табличка, а воспитанники местной гимназии получают стипендию имени убийцы.

С середины 1943 года боевики ОУН осуществили этнические чистки не только на Волыни, но и в Восточной Галиции, где зверства украинских националистов продолжались вплоть до осени 1945 года.

11 июля 1943 года, когда геноциду подверглись жители сразу 150 польских деревень, с 2016 года отмечается в Польше как Национальный день памяти жертв Волынской резни.

Ранее стало известно, что в разных городах Польши появились плакаты с изображением идеолога украинских националистов Степана Бандеры.