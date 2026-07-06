Захарова: поляки поставляют оружие последователям убийц их же предков

Захарова: власти Польши вооружают последователей убийц их же предков Захарова: поляки поставляют оружие последователям убийц их же предков

Москва6 июл Вести.Власти Польши поставляют вооружение последователям тех, кто убивал поляков в прошлом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала рассекреченный ФСБ документ об установлении личности одного из инициаторов Волынской резни – командира УПА-Север (УПА признаная экстремистской и запрещена в РФ) Дмитрия Клячкивского, известного под псевдонимами "Клим Савур" и "Охрим".

А теперь со всеми подробностями, кому Варшава поставляет оружие - последователям убийц их же предков написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ведомство раскроет информацию обо всех траншах военной помощи Украине, переданной с 2022 по 2026 год.