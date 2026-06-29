Захарова: РФ давно определилась с квалификацией упырей из УПА

Захарова прокомментировала проект резолюции об увековечении памяти жертв УПА Захарова: РФ давно определилась с квалификацией упырей из УПА

Москва29 июн Вести.Россия давно определилась с квалификацией упырей из Украинской повстанческой армии (признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала РИА Новости проект резолюции об увековечении памяти жертв УПА, который внесли в Европарламент.

Участники УПА – матерые нацисты​​​. В России с квалификацией этих упырей давно определились, а не заигрывали с их последователями в Киеве сказала дипломат

Захарова также отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский показал Польше "нечто похуже среднего пальца – свою игру на рояле".

Ранее Зеленского лишили высшей государственной награды Польши, ордена Белого орла, из-за героизации на Украине лидеров УПА. В ответ глава киевского режима заявил, что Украина сама решает, кому быть благодарной и каких героев чтить.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник отмечала, что реакция Зеленского на обвинения Варшавы вызывает лишь возмущение. По мнению парламентария, глава киевского режима искал лоха и нашел его в лице польских властей.