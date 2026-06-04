"Жабагадюкинг": Захарова о споре Польши и Украины о нацизме Захарова назвала "жабагадюкингом" спор Польши и Украины о нацизме

Москва4 июн Вести.Спор Польши и Украины о прославлении нацистов является проявлением "жабагадюкинга". Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ-2026.

Таким образом она прокомментировала смену риторики польских властей в отношении Украины после решения присвоить подразделению ВСУ название "Имени героев УПА" (признана в России экстремистской и запрещена).

Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой и Киевом. Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны заявила она

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.

Тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.