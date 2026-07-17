Москва17 июл Вести.Все, что направлено против России, для Польши дороже собственных гордости, достоинства и национальной памяти. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что тема Волынской резни или преступления Степана Бандеры и Романа Шухевича против польского народа используются Польшей как механизм влияния на Украину.

Вот нужно что-то конкретно решить, нужно каким-то образом повлиять, нужно как-то пробросить что-то? Вот эта тема возникает. Польша, вот которая сейчас отбирает эти самые орлы, которые сама же навешивала на грудь Зеленского и всех остальных неонацистов. А та самая Польша, которая вот сейчас, вроде, обзывается всячески и называет всякими словами и Бандеру, и Шухевича, и вспомнила о Волынской резне. А она ведь может всего этого не делать, потому что у нее есть действенный механизм заявила Захарова

По словам дипломата, Польше достаточно прекратить поддержку Украины для решения вопроса о героизации Бандеры и Шухевича, но Варшаве дороже нанести любой вред Москве.

Например, (Польша может прекратить. – Прим. ред.) выделение киевскому режиму очередного пакета помощи военной, очередные контракты, которые подписаны, или готовились к подписанию с киевским режимом, очередные транши, которые, выдавал Европейский союз. Одно условие Польше о том, что киевский режим убирает с повестки глорификацию, как они говорят, а мы говорим, героизацию Бандеры и Шухевича, и все, и вопрос был бы решен. Да больше этого не делает. Почему? Очень интересная игра. Все, что с точки зрения Польши против России намного для Варшавы дороже, нежели то, что бьет даже по их национальной гордости, по их достоинству, по их исторической памяти. Представляете, какой уровень заявила Захарова

Ранее сообщалось, что церемония памяти жертв Волынской резни в Польше завершилась конфликтом. Когда ведущий церемонии объявил, что венок к памятнику жертвам украинских националистов будут возлагать представители партии "Право и справедливость", собравшиеся начали свистеть и выкрикивать оскорбительные слова.