МИД РФ: Киев надругается над святыми православного мира

В МИД РФ прокомментировали создание Киевом "национального пантеона" в Лавре МИД РФ: Киев надругается над святыми православного мира

Москва13 авг Вести.Киев, создавая "национальный пантеон" в Киев-Печерской лавре, возводит на пьедестал приспешников Гитлера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что, согласно проекту Верховной рады, в некрополе должна быть "увековечена память" членов Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена), в которую входили националисты.

Таким образом, киевские неонацисты, видимо, хотят достичь двух целей – создать пьедестал гитлеровских приспешников и надругаться над святым для всего общерусского православного мира местом считает Захарова

Отсутствие исторической памяти стало одним из столпов существования нынешнего киевского режима, добавила она.

Ранее представитель МИД отметила, что Россия давно определилась с "квалификацией упырей" из Украинской повстанческой армии.