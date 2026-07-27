Захоронение Бандеры в Киево-Печерской лавре осквернит обитель, заявила Захарова Захарова: захоронение Бандеры в Киево-Печерской лавре осквернит святыню

Москва27 июл Вести.Перезахоронение останков украинских националистов на территории Киево-Печерской лавры станет беспрецедентным осквернением этой святыни. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на слова руководителя Украинского института национальной памяти Александра Алферова, который ранее озвучил инициативу о создании на территории Киево-Печерской лавры "Украинского национального пантеона".

По словам Захаровой, перезахоронение лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеры и командующего Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Шухевича осквернит обитель.

Видимо, в этом самом пантеоне будут погребены и останки Бандеры, Шухевича и всего нацистского отребья. И это станет беспрецедентным по своему цинизму осквернением святой обители сказала Захарова

Ранее Захарова прокомментировала высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, назвавшего русских "нацией, не имеющей права на существование". По ее словам, подобные заявления со всей очевидностью обнажают нацистскую природу киевского режима.