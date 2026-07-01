Москва1 июл Вести.Киевский режим в попытке перепрограммировать народ Украины зашел в идеологический тупик, когда было одобрено решение установить памятник Ивану Мазепе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik она прокомментировала возможное появление монумента на проспекте Тараса Шевченко в Киеве, где ранее был установлен памятник Владимиру Ленину.

Речь идет о спланированной многолетней попытке перепрограммировать целый народ. Но в этой самой попытке, я считаю, как раз с Мазепой на проспекте Тараса Шевченко они зашли в абсолютный идеологический тупик пояснила Захарова

Ранее дипломат уже комментировала решение главы киевского режима Владимира Зеленского об установке памятника Мазепе. Она напомнила, что гетман был отлучен от Русской православной церкви за измену.