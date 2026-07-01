Москва1 июлВести.Киевский режим в попытке перепрограммировать народ Украины зашел в идеологический тупик, когда было одобрено решение установить памятник Ивану Мазепе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она прокомментировала возможное появление монумента на проспекте Тараса Шевченко в Киеве, где ранее был установлен памятник Владимиру Ленину.
Речь идет о спланированной многолетней попытке перепрограммировать целый народ. Но в этой самой попытке, я считаю, как раз с Мазепой на проспекте Тараса Шевченко они зашли в абсолютный идеологический тупикпояснила Захарова
Ранее дипломат уже комментировала решение главы киевского режима Владимира Зеленского об установке памятника Мазепе. Она напомнила, что гетман был отлучен от Русской православной церкви за измену.