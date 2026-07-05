Москва5 июлВести.Открытие памятника гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре является жутким оскорблением для России. Об этом ИС "Вести" заявил протоиерей, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше Андрей Милкин.
Протоиерей назвал логичным появление бюста именно в Киево-Печерской лавре.
Нужно осквернить то, что можно осквернить, то, что с нашей точки зрения нельзя осквернять. Но они делают это, они делают это последовательно, и удивляться этому совершенно невозможно … Только в России Иван Мазепа воспринимается как предатель. Вся остальная Европа его знает как романтического героя … И вот этому романтическому герою [глава киевского режима Владимир] Зеленский ставит памятник в лавре. То есть для нас, для Руси, всей Святой Руси, это плевок, это оскорбление, жуткое оскорбление. Для всей Европы – это совершенно нормальносказал Милкин
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Зеленского о скорой установке в Киеве памятника Мазепе, отметив, что это "и грустно, и смешно".