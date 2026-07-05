Протоиерей объяснил, почему при освобождении лавры надо оставить памятник Мазепе

Протоиерей объяснил, зачем нужно оставить памятник Мазепе в Киеве Протоиерей объяснил, почему при освобождении лавры надо оставить памятник Мазепе

Москва5 июл Вести.Памятник гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе, который установили в Киево-Печерской лавре, нужно оставить при освобождении Россией православного монастыря. Об этом ИС "Вести" заявил протоиерей, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше Андрей Милкин.

Когда Киево-Печерская лавра будет освобождена вместе с Киевом, на мой взгляд надо оставить этот памятник, это мой личный взгляд. Только навесить на Мазепе вот тот самый орден, который не получилось повесить лично Петру – орден Иуды. Вот это точно нужно будет сделать сказал он

По словам протоиерея, для России Мазепа – предатель, а для Европы и главы киевского режима Владимира Зеленского – романтический герой.

Ранее Андрей Милкин заявил, что открытие памятника гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре является жутким оскорблением для России.