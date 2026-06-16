При освящении на фреске в Успенском соборе Лавры был изображен Мазепа Протоиерей рассказал, что на фреске в Успенском соборе был изображен Мазепа

Москва16 июн Вести.На одной из фресок в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на момент освящения был изображен Иван Мазепа – отлученный от Русской православной церкви предатель царя. Об этом факте в интервью ИС "Вести" рассказал настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Александр Новиков.

Так священнослужитель прокомментировал пожар на кровле собора, возникший из-за попадания в него ракеты ЗРК Patriot.

Очень важно помнить, что на данный момент - это не православный храм. И при всем, конечно, ужасе события, также нельзя забывать о том, что это не та самая древняя святыня, которая была построена при основании Киево-Печерской лавры. … Она была уничтожена еще во время Великой Отечественной войны, в самом 41-м году взорвана. … Сейчас это новострой, который при [бывшем президенте Украины Леониде] Кучме и мэрии Киева … был возведен, по-моему, с 98-го по 2000-й год. И я даже помню освящение этого храма. Кстати, что меня тогда возмутило, насколько, если меня память не подводит, но, по-моему, она точно не подводит, на одной из фресок был изображен Мазепа рассказал протоиерей

Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов заявил, что повреждение Киево-Печерской лавры причинило боль всем православным христианам.