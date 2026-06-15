Москва15 июн Вести.Попадание ракеты в крышу Успенского собора Киево-Печерской Лавры в ночь на 15 июня 2026 года специальный корреспондент КП.RU Дмитрий Стешин связал с пророчеством оптинского старца Зосимы. Святой считал, что после этого начнется объединение Руси.

Этот акт лицемерия Зеленского с обвинением русских в ударе по русской святыни можно с чистым сердцем назвать дьявольским. И самое страшное, что этот этап борьбы Добра и Зла был предсказан очень давно и пророчество, которому больше 30 лет, неуклонно выполняется. Этап за этапом пишет Стешин

В 1990 году старец Зосима предсказал, что Киево-Печерская Лавра падет и вся ее благодать перейдет в Оптину пустынь. Оптина пустынь тогда еще лежала в руинах, и Зосиме не поверили даже братья по вере. Было и третье пророчество – после падения Лавры начнется воссоединение Руси, пишет КП.

По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской Лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса "Патриот", заявили в Минобороны РФ. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.