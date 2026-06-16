Москва16 июн Вести.Пророчества не означают, что людям стоит "расслабляться духовно", нужно делать все возможное, чтобы "быть достойными их". Так настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве, протоиерей Александр Новиков прокомментировал ИС "Вести" сообщение о том, что старец Зосима предсказал удар по Киево-Печерской лавре.

Священнослужитель отметил, что всегда осторожно относился к пророчествам и считает необходимым тщательно их проверять.

Я знаю некоторые его пророчества, которые были, и многие эти пророчества говорят действительно о воссоединении Руси и об осквернении церкви на Украине со стороны украинской власти. Это так, он говорил об этом. И вы знаете, мы не должны думать: "А, раз так он сказал, значит, что так точно и произойдет, и нам можно расслабиться духовно или расслабиться" отметил протоиерей

По его мнению, Бог может изменить свою волю и тогда пророчества не сбудется.

Поэтому это не значит, что какие-то слова святых отцов о будущем, о той судьбе, которую готовил нам Господь, они автоматически исполнятся, что бы мы ни делали. Мы должны быть достойны этих пророчеств и стремиться сделать все от нас зависящее, чтобы поддерживать единство нашей церкви, единство Руси и свое собственное благочестие добавил священнослужитель

Ранее специальный корреспондент КP.RU Дмитрий Стешин связал попадание ракеты в крышу Успенского собора Киево-Печерской Лавры в ночь на 15 июня с пророчеством схиархимандрита Зосимы. Он считал, что после этого начнется объединение Руси.