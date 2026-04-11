Москва11 апр Вести.Согласно пророчеству: если снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме не произойдет, то наступит конец света. Зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, как следует относиться к пророчествам, в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он призвал христиан думать о спасении, а не пытаться разгадать "знамения", и отметил, что к пророчествам нужно относиться осторожно.

Ранее в РПЦ раскритиковали куличи за десятки тысяч рублей и рекомендовали верующим не допускать излишних трат.