Москва21 июн Вести.Мощи десятков преподобных отцов находятся в Киево-Печерской лавре, которая объединяет многомиллионную православную паству. Об этом ИС "Вести" рассказал епископ Можайский Иосиф.

Он подчеркнул важность Киево-Печерской лавры для прихожан РПЦ.

В Киево-Печерской лавре находятся мощи десятков наших преподобных отцов, погребенных в этих Богом данных пещерах, ближних и дальних. Там покоятся мощи угодников Божьих Антония, Феодосия Печерского, преподобного Нестора Летописца, преподобного Ильи Муромца. Это же наши святыни, наши общие святыни. Русская Церковь объединяет людей. Паства, многомиллионная паства Русской Православной Церкви, объединяет вокруг себя огромное количество прихожан, не имея каких-то внешних границ. И, конечно, врагу рода человеческого тяжело это терпеть, и он нападает по таким нашим святыням, по больным, таким местам рассказал Иосиф

Ранее главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров подчеркнул, что для православных людей в Киеве важнее сохранить истоки своей веры, а не конкретные здания. Так он прокомментировал нападки украинских властей на Киево-Печерскую Лавру.