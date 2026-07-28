Кипшидзе заявил о единой церкви для русских, белорусов и украинцев Кипшидзе: у русских, украинцев и белорусов по-прежнему существует единая церковь

Москва28 июл Вести.У русских, украинцев и белорусов существует единая церковь, которая никак не зависит от государственных границ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он также напомнил, что на Украине, в Киево-Печерской лавре, остаются мощи святых, особо почитаемых у православных.

Существует единая церковь, [которая имеет] внутренние связи, которые совершенно не принимают во внимание государственные границы. Святые, которых почитали до последнего времени на Украине и продолжают во многом почитать, несмотря на давление власти - это те же святые, которых почитаем и мы. В Киево-Печерской лавре почивают мощи преподобного Ильи Муромца, например, и Нестора Летописца, которые являются для нас особо чтимыми святыми … Это связь России и Украины, но, если они хотят ее уничтожить, им остается только взорвать, наверно, Киево-Печерскую лавру. Ну, надеюсь и верю в то, что это не произойдет рассказал Кипшидзе

Ранее Кипшидзе рассказал о дехристианизации на Западе. Он сказал, что от такой политики страдают сами христиане, которые проживают в западных странах.