Для верующих на Украине важнее сохранить религиозные истоки, а не храмы

Для православных в Киеве сохранение истоков важнее, чем храмы Для верующих на Украине важнее сохранить религиозные истоки, а не храмы

Москва21 июн Вести.Для православных людей на Украине важнее религиозные истоки, а не здания и храмы. Такое мнение ИС "Вести" выразил главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров, комментируя разрушение зданий Киево-Печерской лавры.

Конечно, хотелось бы, чтобы эти святыни, которые представлены в том числе зданиями, строениями, храмами, тоже сохранялись. Но первичным, мне кажется, это именно сохранение истоков для людей православных в Киеве. Вот если мы это теряем, об этом, мне кажется, больше надо плакать объяснил Заров

Ранее сообщалось, что киевский режим потребовал от прихожан канонической УПЦ сноса Спасо-Преображенского собора в украинской столице. В случае, если это не будет выполнено, власти обещают уничтожить храм самостоятельно.