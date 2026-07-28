В РПЦ отметили, что давление на христианство на Украине сильнее, чем на Западе Кипшидзе: христианские устои на Украине подрываются более активно, чем на Западе

Москва28 июл Вести.На Украине подрыв христианских устоев происходит активнее, чем в некоторых западных странах, а древние святыни используются для самоубийственного политического эксперимента, уничтожающего духовное наследие. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

На самом деле, на Украине подрываются общеевропейские христианские устои. Подрываются они, наверное, более активно, чем в ряде западных стран, где, как мы тоже знаем, закрывают храмы, превращают их в спортивные центры, всякие развлекательные пространства и все остальное. А здесь они превращают свои древние святыни, как я уже сказал, в поле для их какого-то политического эксперимента, абсолютно самоубийственного и уничтожающего их духовное наследие, которое, как мы хорошо знаем, является для нас единым заявил Кипшидзе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова руководителя Украинского института национальной памяти Александра Алферова, который озвучил инициативу о создании на территории Киево-Печерской лавры "Украинского национального пантеона". Дипломат заявила, что перезахоронение останков украинских националистов на территории Киево-Печерской лавры станет беспрецедентным осквернением этой святыни.