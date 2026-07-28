В РПЦ заявили, что сожалеют о решении Запада встать на путь дехристианизации Вахтанг Кипшидзе: мы сожалеем, что Запад встал на путь дехристианизации

Москва28 июл Вести.Решение Западного мира заигрывать с безбожием и верить, что рай на земле можно построить без Бога, ведут к его коллапсу. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он добавил, что о процессах дехристианизации на Западе говорят сами верующие.

Что же касается Западного мира, он продолжает заигрывать с безбожием, продолжать верить в идею построения рая на земле без Бога. А рай на земле без Бога – это ад. И я думаю, что все в этом скоро убедятся, потому что направленность общественного развития на безбожие, на отрицание ценностей христианской веры, несомненно и безальтернативно приводит общество к коллапсу. Мы видим эти явления на Западе, о них, кстати, говорят многие христиане, проживающие на Западе, о них говорим и мы. В этом нет никакого злорадства, я хочу сразу сказать. Мы сожалеем о том, что Западный мир избирает путь, который ведет его в сторону дехристианизации заявил Кипшидзе

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