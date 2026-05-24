Москва24 мая Вести.Отречение Европы от православия стало актом ее культурного геноцида. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ зеленоградский Савва.

Он добавил, что именно после отречения от православия Европа стала катиться "под откос", а также тогда появились идеи, что можно строить мир без Бога.

Европа совершила акт духовного суицида тысячу лет тому назад, когда отреклась от православия, когда отступила от православия. И с этого момента она стала катиться под откос, все больше и больше удалялась от полноты православия. Затем век просветителей, так называемых. Это было время, когда люди решили, что можно строить мир без Бога. Они еще не отрицали существование Бога, но они сказали: "Ну, Бог он где-то там, а центр всего – это человек". А потом, собственно, и Бога устранили рассказал Савва

Он добавил, что после отказа от Бога Европа пришла к гонению на христианские церкви.

Движение по наклонной продолжается. Христианские церкви, которые как раз те самые церкви, которые неправильно исповедовали Бога, христианского Бога, но которые сейчас действительно становятся некими островками еще хотя бы веры во Христа, те гонения, которые они претерпевают, свидетельствуют именно о сатанинской борьбе против веры в Бога. И мы эту сатанинскую борьбу видели в самых разных формах заключил священник

Ранее архиепископ Савва заявил, что гонения на УПЦ в Украине не прекратятся пока сохраняется действующий режим в Киеве. Он также назвал давление на УПЦ "действиями Сатаны".