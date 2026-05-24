Москва24 мая Вести.Иностранные кукловоды предпринимают попытки расколоть единую русскую православную цивилизацию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ зеленоградский Савва.

Он привел в пример ситуацию в Туве, где участников СВО решили награждать орденом Субедея, монгольского полководца, соратника Чингисхана, участвовавшего в походе на Русь.

Таких примеров можно привести достаточно много в разных регионах. Это как раз та опасность, которая борется против русской христианской основы нашей цивилизации. Все-таки наша страна, наше Отечество, наша культура, наша цивилизация были созданы русским православным народом, к которому потом чаще всего мирно, иногда не совсем мирно, но присоединились разные народности, что-то свое привнесшие, но тем не менее в первую очередь воспринявшие в свою жизнь наши цивилизационные основы и наши идеалы. А вот все эти примеры - это попытки внести разлом в нашу цивилизацию, единую русскую православную цивилизацию, с, повторюсь, примкнувшими к ней, разделившими ее исторический путь другими народами рассказал Савва

Он считает, что целью таких решений является стремление развивать сепаратизм в российских регионах.

Есть в той же Республике Тыве герои той же нынешней войны, в честь которых вполне можно было назвать какие-то награды. Но это не делается. Это осознанная, или неосознанная, или разыгранная очень искусно какими-то вражескими кукловодами, не исключаю, что кукловодами заграничными, попытка именно зародить центробежность, сепаратизм в разных частях нашего большого Отечества сказал священник

Ранее архиепископ Савва назвал отказ европейской цивилизации от православия духовным суицидом Европы, который произошел тысячу лет назад.