Замглавы МИД Иванов: русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией

Москва20 апр Вести.Русофобские элиты стран Европы готовы пожертвовать благополучием своих народов ради нанесения поражения России, заявил статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

Иванов отметил, что элиты Европы срывают договоренности и препятствуют процессу мирного урегулирования.

Русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца сказал он

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера разжигает войну вместо того, чтобы делать все для достижения мира и процветания.