МИД РФ: курс стран Запада на сдерживание России и Китая угрожает миру

В МИД России назвали главную угрозу миру МИД РФ: курс стран Запада на сдерживание России и Китая угрожает миру

Москва20 апр Вести.Основную опасность для глобальной стабильности представляет курс западных стран, нацеленный на сдерживание Москвы и Пекина. Об этом на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России" заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Замглавы российского ведомства подчеркнул, что русофобски настроенные европолитики все еще одержимы идеей войны с Россией.

Основную угрозу международному миру и безопасности, по нашему убеждению, представляет политика Запада, направленная на сдерживание России, Китая и других центров нарождающегося многополярного мира подчеркнул Иванов

Он добавил, что в нынешних крайне сложных условиях российская дипломатия сохранит последовательный внешнеполитический курс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа планирует войну с Россией. По его словам, европейские страны также намерены сохранить нацистский режим у российских границ.