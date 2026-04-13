Москва13 апр Вести.На Украине намеренно пытаются уничтожить каноническую православную церковь, чтобы изменить самоидентификацию народа, рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, действия киевского режима направлены прежде всего на молодое поколение, которое и будет формировать будущее страны.

На Украине идет умышленное уничтожение канонической церкви православной. Работают технологии политические, социальные, которые направлены на популяризацию бесовщины. Это попытка изменить самоидентификацию народа, вмешаться совершенно грубыми силами, опять-таки в расчете на молодое поколение сказал Дудчак

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) идеологическим аппаратом НАТО против Украинской православной церкви.