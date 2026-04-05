Москва5 апр Вести.Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью ИС "Вести" заявил, что раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) курируют спецслужбы Украины.

По словам политика, ПЦУ – идеологический аппарат НАТО, который направлен на захват Украинской православной церкви Московского патриархата.

Курируют спецслужбы… Когда в храмы заходят с оружием, и в Черкассы в храм зашли с оружием, применялись газовые средства, избиение священников, прихожан. И полиция стоит и ничего не делает. А мэр города еще поддерживает этот сатанизм. При этом он получал ордена от этой церкви. Но это быстро забыли и дали команду на то, чтобы превратить этот храм в какой-то гарнизонный… Поэтому действительно курируют те, кто имеет отношение к спецслужбам, СБУ конкретно