Мирошник: на Украине в Пасху власти и ПЦУ хотят отпугнуть православных от храмов

Москва12 апр Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) и представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) хотят отпугнуть православных жителей страны от посещения храмов Украинской православной церкви (УПЦ) в Пасху. Такое мнение озвучил в эфире "СоловьёвLIVE" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что прихожане и служители, которых лишили прихода, организовывают службы прямо под открытым небом.

СБУ активно требует не ходить в храмы УПЦ. Представители гибридной церкви ПЦУ требуют не ходить никуда, потому что там начинаются всевозможные инсинуации по отношению к православным прихожанам, и требуют, как можно большему количеству людей, просто их пытаются напугать не прийти в храмы. С другой стороны, происходят противоположные вещи. Там, где прихожан и служителей лишили приходов, лишили церквей, они служат просто под открытым небом. И туда приходят десятки, сотни людей для того, чтобы прикоснуться к своей вере, и проявляют вот эту православную стойкость рассказал дипломат

Ранее Мирошник заявил, что Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Украину.