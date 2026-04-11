Евгений Лисняк сообщил о подготовке Киевом провокаций под Харьковом на Пасху

Москва11 апр Вести.Украинские войска могут использовать любое массовое мероприятие для совершения провокаций, предупредил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. Он призвал жителей области воздержаться от массовых мероприятий в пасхальные праздники 11 и 12 апреля.

Лисняк отметил, что вынужден обратиться к жителям области с таким предупреждением.

Есть данные, что украинская сторона не исключает возможности совершить подобные действия в преддверии праздника, в том числе на территории Харьковской области, с последующей попыткой обвинить в этом Россию написал Евгений Лисняк в Telegram-канале УВД ВГА Харьковской области

С 16 часов 11 апреля до окончания 12 декабря президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на СВО. Оно вступило в силу.

В российских силовых структурах также отмечают, что ВСУ доукомплектовывают подразделения у Харькова не достигшими 18-летия солдатами. Это связано с недокомплектом личного состава в украинской армии. В российском Минобороны заявляли еще год назад, что Киев предпринимает отчаянные попытки исправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения, но они не имеют успеха.