Москва10 апрВести.Киев и его кураторы могут воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций. Такое мнение ИС "Вести" озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он добавил, что ВС РФ готовы к провокациям и смогут дать на них адекватный ответ.
Да, [Киев] может воспользоваться [перемирием]. И те, кто за ним стоит, разные его инструкторы и те, кто его поддерживает, например, страны Европы, могут воспользоваться. В России, смею вас уверить, принимая такое решение и в прошлом году, и сейчас, все эти вещи прекрасно понимаютрассказал Слуцкий
Ранее сенатор Владимир Джабаров выразил надежду, что православные солдаты ВСУ не станут нарушать перемирие в Пасху.