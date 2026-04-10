Слуцкий заявил, что Киев может использовать пасхальное перемирие для провокаций

Москва10 апр Вести.Киев и его кураторы могут воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций. Такое мнение ИС "Вести" озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он добавил, что ВС РФ готовы к провокациям и смогут дать на них адекватный ответ.

Да, [Киев] может воспользоваться [перемирием]. И те, кто за ним стоит, разные его инструкторы и те, кто его поддерживает, например, страны Европы, могут воспользоваться. В России, смею вас уверить, принимая такое решение и в прошлом году, и сейчас, все эти вещи прекрасно понимают рассказал Слуцкий

Ранее сенатор Владимир Джабаров выразил надежду, что православные солдаты ВСУ не станут нарушать перемирие в Пасху.