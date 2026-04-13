Москва13 апр Вести.Многочисленные нарушения режима пасхального перемирия со стороны ВСУ являются следствиями раскола православия на Украине. Такое мнение ИС "Вести" высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

И Зеленским, и Украиной, и вооруженными формированиями Украины управляют люди извне, которые к православию мало имеют отношение. Увеличение обстрелов в пасхальные дни, в Великий пост связаны в первую очередь с тем, что тем, кто управляют сегодня Зеленскими, вооруженными формированиями Украины - для них святого фактически ничего нет заметил он

Кимаковский напомнил о возникновении раскольнической ПЦУ.

...В принципе такой серьезный развал взаимоотношений в рамках православия начался не с начала специальной военной операции, а еще с 2018-19 годов. Экс-президент Украины Петр Порошенко сделал все, чтобы наше православие, наше единение, было расколото на две церкви. И вот сегодня мы и пожинаем плоды этого настоящего раскола сказал советник главы ДНР

По информации Минобороны России, во время пасхального перемирия было зафиксировано 6 558 нарушений со стороны ВСУ.