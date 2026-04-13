Москва13 апрВести.Украинская сторона не в первый раз срывает пасхальное перемирие, заявил ИС "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
На самом деле для нас нет ничего нового в том, что противник его нарушил. Я помню, как в Великий пост в Старобельске обстреляли с помощью дронов-камикадзе администрацию, чуть не погубили несколько десятков человек, которые должны были собраться в этот день на совещание. То есть они и ранее нарушали перемирие. Мы с каждым годом наблюдаем, что во время Великого Поста, во время пасхального перемирия, противник все больше и больше применяет сил и средств. Это связано с тем, что для них уже святого становится достаточно малосказал Кимаковский
В Минобороны России ранее отмечали, что зафиксировано 6 558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).