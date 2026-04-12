Минобороны РФ зафиксировало почти 2 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ

Украина нарушила режим тишины почти 2 тысячи раз

Москва12 апр Вести.Минобороны России за время действия режима перемирия зафиксировали около 1,9 тысячи случаев нарушения со стороны киевского режима. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.

За 16 часов действия пасхального перемирия российские военнослужащие зафиксировали 1971 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В ведомстве уточнили, что украинские боевики за отчетный период 258 раз обстреляли приграничные российские территории и позиции бойцов ВС РФ. Кроме того, они нанесли 1329 ударов FPV-дронами.

В российском Минобороны подчеркнули, что подразделения ВС ФР строго соблюдали режим прекращения огня и не покидали ранее занятые позиции.

О пасхальном перемирии еще в марте попросил глава киевского режима Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин ответил согласием.

Режим прекращения огня действует с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Зеленский заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины.