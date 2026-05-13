Стала известна статистика нарушений режима перемирия со стороны ВСУ ТАСС: ВСУ в 2 раза чаще нарушали режим прекращения огня, чем в 2025 году

Москва13 мая Вести.Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период перемирия по сравнению с 2025 годом значительно нарастили количество атак, тем самым почти вдвое увеличили количество нарушений режима прекращения огня.

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Так, в 2026 году было зафиксировано 30 383 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной. В то же время годом ранее за те же даты Вооруженные силы Украины нарушили режим тишины 14 043 раза.

Из ранее обнародованной оборонным ведомством РФ сводки следовало, что украинские боевики продолжали использовать беспилотники и артиллерию, нанося удары по местам дислокации подразделений российской армии.

Перемирие, приуроченное к Дню Победы, действовало четыре дня — с 8 по 11 мая.