Депутат Колесник: Россия ответит Украине, если та нарушит перемирие на Пасху

Москва11 апр Вести.Киев получит жесткий ответ при попытке срыва пасхального перемирия в зоне проведения спецоперации, заявил в разговоре с изданием "Аргументы и Факты" депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Он напомнил, что на прошлую Пасху Украина нарушила перемирие. Если в этом году Киев поступит аналогично, ответ Москвы "не заставит себя ждать".

Все огневые точки будут подавлены, без вариантов. Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен приводит газета слова депутата

Колесник подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский еще ни разу не сдержал своего слова и не выполнил ни единого обещания.

В 2025 году православная Пасха праздновалась 20 апреля. В тот день Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики с начала перемирия 444 раза обстреляли позиции российской армии, еще около 900 беспилотников атаковали приграничные регионы РФ.

Ране президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с праздником Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Зеленский заверил, что Украина поступит "зеркально".