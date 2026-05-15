Кимаковский рассказал о крупных потерях ВСУ в праздники в Харьковской области

Москва15 мая Вести.В майские праздники ВСУ пытались провести контратаку на харьковском направлении, но понесли масштабные потери. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил значительный прорыв группировки войск "Запад".

Она делает все, чтобы на расстоянии удерживать, сковывать на себе достаточно серьезные силы противника, начиная с харьковского направления — это немножко выше Купянска и до Красного Лимана рассказал Кимаковский

Со стороны ВСУ в праздники было много провокаций, добавил он.

Только за праздники на этом участке противник потерял примерно 390 человек живой силы, больше 80 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и большое количество БПЛА резюмировал он

Перемирие, приуроченное к Дню Победы, действовало четыре дня — с 8 по 11 мая. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Год назад, во время перемирия на День Победы, было зафиксировано 14 043 нарушения режима с украинской стороны