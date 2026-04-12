ВСУ обстреляли Херсонскую область во время пасхального перемирия

Москва12 апр Вести.Киевский режим нарушил пасхальное перемирие, обстреляв населенные пункты в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем канале в MAX.

В 4 часа утра было обстреляно здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа.

Строения получили повреждения, но обошлось без жертв указал Владимир Сальдо

Президент России Владимир Путин 9 апреля распорядился приостановить боевые действия в связи с Пасхой. Пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции вступило в силу в 16 часов 11 апреля и действует до конца дня 12 апреля.

По данным Минобороны России, за время действия режима перемирия украинская сторона нарушила его уже около 1,9 тысячи раз.