Москва12 апр Вести.После того как было объявлено пасхальное перемирие, ВСУ более 50 раз обстреляли Васильевку в Запорожской области. Об этом рассказал корреспондент ИС "Вести" Леонид Муравьев.

Он также поговорил с главой Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталей Романиченко, которая скептически отнеслась к перемирию, поскольку все прошлые подобные инициативы абсолютно не соблюдались Киевом.

Сколько раз у нас уже объявлялось перемирие, которые полностью соблюдается с нашей стороны и абсолютно не соблюдается со стороны врага. Вот с кем воюют ВСУ?! С мирными жителями, с безоружными людьми, которые не могут противостоять удару дрона, либо же прилету авиационных бомб, либо артиллерийскому обстрелу. Они просто хаотично бьют по населенному пункту рассказала Романиченко

Ранее сообщалось, что уже после объявления пасхального перемирия дроны ВСУ атаковали заправку в Курской области. В результате пострадали три человека.