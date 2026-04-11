ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, пострадал один человек

ВСУ ударили по Новой Каховке, есть пострадавший

Москва11 апр Вести.ВСУ нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области, пострадал один мирный житель, сообщил врио главы города Владимир Оганесов в своем канале MAX в 16.33 мск.

Он отметил, что 10 апреля в городском округе наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников.

В результате сбросов повреждено 3 автомобиля, 1 дом. Пострадал 1 человек написал Оганесов

Также, по его данным, были обезврежены три беспилотника с неразорвавшимися снарядами.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, начало действовать с 16.00 мск 11 апреля и продлится до конца 12 апреля.