ВСУ нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области, пострадал один мирный житель, сообщил врио главы города Владимир Оганесов в своем канале MAX в 16.33 мск.
Он отметил, что 10 апреля в городском округе наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников.
В результате сбросов повреждено 3 автомобиля, 1 дом. Пострадал 1 человекнаписал Оганесов
Также, по его данным, были обезврежены три беспилотника с неразорвавшимися снарядами.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, начало действовать с 16.00 мск 11 апреля и продлится до конца 12 апреля.