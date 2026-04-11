Москва11 апр Вести.Вооруженные силы Украины ударили по городу Новая Каховка из Херсона, заявил порталу News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что киевский режим использует любую возможность для обстрелов российской территории.

Удары по Новой Каховке могли наноситься с противоположного берега Днепра, а именно из Херсона. Главарь киевского режима [Владимир] Зеленский говорил о перемирии и заявлял о том, что всячески его поддерживает. Но это уже не первое перемирие, которое ВСУ нарушают сказал Дандыкин

Также эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин дал указание российским войскам быть готовыми к ответу на провокации, а потому инцидент не будет проигнорирован.

Ранее ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате обстрелов повреждены три автомобиля и дом, один человек получил ранения.

Налет на Новую Каховку стал нарушением пасхального перемирия, объявленного Путиным. Оно начало действовать с 16.00 мск 11 апреля и продлится до конца 12 апреля.