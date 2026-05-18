За прошедшую неделю ВСУ обстреляли Новую Каховку более 180 раз

Москва18 мая Вести.За прошедшую неделю на территории Новой Каховки в Херсонской области зафиксировано более 180 обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Оганесов.

С 11.05.2026 по 17.05.2026 года … зафиксировано более 180 обстрелов написал он в своем канале в мессенджере MAX

В результате вражеской вооруженной агрессии повреждения получили многоквартирный и индивидуальный нежилой дома, которые от ударов загорелись, а также несколько придомовых территорий и асфальтное покрытие дорог.

Обнаружены 2 неразорвавшихся боеприпаса, БПЛА.