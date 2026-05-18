Москва18 маяВести.За прошедшую неделю на территории Новой Каховки в Херсонской области зафиксировано более 180 обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Оганесов.
С 11.05.2026 по 17.05.2026 года … зафиксировано более 180 обстреловнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В результате вражеской вооруженной агрессии повреждения получили многоквартирный и индивидуальный нежилой дома, которые от ударов загорелись, а также несколько придомовых территорий и асфальтное покрытие дорог.
Обнаружены 2 неразорвавшихся боеприпаса, БПЛА.