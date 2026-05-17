Москва17 мая Вести.Очередной силовой захват храма канонической Украинской православной церкви является следствием дехристианизации, заявил ИС "Вести" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

На днях силовики взяли штурмом Свято-Михайловский монастырь в Переяславе Киевской области. Появились сообщения, что монастырь может стать музеем.

Здесь совершенно четкий прослеживается антихристианский посыл. Мы понимаем, что все, что происходит на Украине, — это результат дехристианизации, которая проводилась очень активно при участии зарубежных спецслужб. И мы то, что видим сегодня, — это тоже попытка лишить Украину христианского наследия, которое как раз не позволяет разделить наши народы сказал он

Иерей отметил, что нынешняя попытка на Украине уничтожить религиозный стержень не единственная.

Эта попытка сделать музей — лишь пример. То, что происходило в Киево-Печерской Лавре, тоже пример того, как пытаются этот стержень искусственно убрать. Но Бог поругаем не бывает добавил он

Ранее в России заявили, что украинские власти используют административный ресурс, пытаясь насильно загнать верующих в неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).