Москва28 июл Вести.Выбор князя Владимира в пользу христианства более 1000 лет назад определил исторический путь Руси, сформировал ценности и мировоззрение народа на многие века вперед. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ подчеркнул, что это событие стало для Руси поворотом на новый исторический путь, который продолжается и сегодня.

Более 1000 лет назад, когда князь Владимир решил принимать христианство и сделал свой выбор в пользу восточного христианства, то есть православия, это означало для Древней Руси вступление на новый исторический путь, на путь, на котором мы находимся до сих пор и который позволил нам приобщиться ко Христу, что лично для каждого из нас значило изменение нашей жизни, изменение наших ценностей, формирование нашего мировоззрения. То есть это огромное влияние на всех, так сказать, кто жил, живет и будет жить на территории исторической Руси. Поэтому сложно переоценить эпохальное значение этого выбора заявил Кипшидзе

28 июля Русская православная церковь отмечает День Крещения Руси. По сообщению Московского патриархата, в эту дату будут проведены богослужение в Успенском соборе Кремля, крестный ход к памятнику князю Владимиру и праздничный молебен.