Военнослужащие "Запада" покрестились в полевом храме в День Крещения Руси

Бойцы "Запада" прошли таинство крещения в блиндажном храме в зоне СВО Военнослужащие "Запада" покрестились в полевом храме в День Крещения Руси

Москва28 июл Вести.Военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" приняли крещение в полевом блиндажном храме, расположенном в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России. Военные добавили, что обряд провели в День Крещения Руси.

Перед началом таинства штатный священник провел с бойцами огласительные беседы, рассказав о духовном значении принятия веры и многовековых традициях русского православия, восходящих ко временам святого князя Владимира.

Во время обряда военнослужащие отреклись от всех прегрешений и произнесли молитву Символ веры. Священнослужитель совершил таинство крещения, окропил бойцов святой водой и призвал на них Божие благословение.

В конце церемонии каждому новокрещенному военнослужащему вручили нательный крест, памятную свечу и томик Священного Писания.

Я чувствую, что теперь меня стал оберегать Господь, на душе стало спокойно и светло. На следующую боевую задачу мы пойдем с новыми силами и с именем Божиим на устах, зная, что за нашими плечами вера и молитва рассказал один из военнослужащих

В Минобороны отметили, что бойцы, которые решили принять крещение, не только прикоснулись к многовековой традиции, но и обрели внутреннюю опору, которая должна помочь им продолжить службу.

Крещение Руси ежегодно отмечают 28 июля – в 988 году в этот день князь Владимир принял христианство как государственную религию.