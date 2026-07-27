День Крещения Руси в 2026 году: история духовного выбора князя Владимира

Москва27 июл Вести.День Крещения Руси — православный праздник и государственная памятная дата с фиксированной датой в календаре. Событие напоминает о крещении Древней Руси и о переменах, которые новая вера принесла в общественную жизнь, культуру, образование и международные связи.

Дата Крещения Руси: какого числа отмечается в 2026 году

Этот праздник верующие ежегодно отмечают 28 июля. Он имеет официальный статус памятной даты России с 2010 года, после принятия Федерального закона № 105-ФЗ. В 2026 году событие приходится на вторник, и это будет рабочий день.

Установлена дата именно 28 июля, так как по церковному календарю в этот день также чтится память святого равноапостольного князя Владимира. С его именем связывается принятие христианства Русью, а в какой день проходило само крещение доподлинно неизвестно.

История Дня Крещения Руси

Христианство на Руси до князя Владимира

До крещения Руси основной верой восточных славян было язычество. При этой системе многобожия люди наделяли сверхъестественными силами стихии и почитали целый ряд покровителей. Они изображались в виде деревянных и каменных столбов.

Христианское вероучение было известно восточным славянам задолго до реформ князя Владимира. Русские купцы, воины и дипломаты вели торговые и дипломатические дела с Византией и другими христианскими странами.

Также княгиня Ольга — бабушка Владимира — приняла христианство в Константинополе в 957 году и получила имя Елена. При этом ее сын Святослав и большая часть знати на тот момент продолжали придерживаться языческого верования.

Миниатюра Радзивиловской летописи "Крещение Владимира" Фото: Источник: chersonesos-sev.ru

Чего с помощью крещения князь хотел достичь

К концу X века под властью Киева находились земли с разными племенными обычаями и местными культами. Изначально князь Владимир пытался создать общий языческий пантеон, то есть утвердить список из шести главных богов. Но каждый народ продолжал молиться своим идолам.

“Повесть временных лет” рассказывает об “испытании вер”: к князю приходили представители разных религий, пытаясь склонить Владимира на свою сторону. Затем правитель отправил послов изучить богослужения и больше всего их впечатлила служба в Константинополе. Историки рассматривают это произведение как летописный рассказ, в котором реальные обстоятельства могли соединиться с фольклорными и литературными мотивами.

У выбора христианского вероучения были и практические причины:

Соседние сильные государства — Византийская империя, Хазарский каганат, Волжская Булгария — исповедовали монотеизм, то есть единобожие. Русь с ее многобожием воспринималась как варварская страна, что мешало международной торговле и дипломатии. Вместе с византийским обрядом Русь получила готовую государственную структуру — развитое делопроизводство, грамотное духовенство и систему образования. Византийская церковь разрешала вести службы и переводить священные тексты на национальные языки, что позволяло быстро распространять веру среди населения. Рим же требовал вести все богослужения только на латыни, которая была непонятна славянам. Брак князя Владимира с византийской царевной Анной сделал Русь равной великим державам, закрепив ее политический союз с Византией.

Как происходило крещение Руси в 988 году

Согласно “Повести временных лет”, Владимир принял крещение в Корсуни — византийском Херсонесе в Крыму — и получил христианское имя Василий. После возвращения в Киев князь распорядился низвергнуть главных языческих идолов и призвал жителей столицы прийти к реке для крещения. Массовый обряд традиционно связывается с Днепром и его притоком Почайной.

Однако источники расходятся во мнениях. В древнерусском произведении “Память и похвала князю русскому Владимиру” Иакова Мниха говорится, что Владимир мог креститься в Киеве в 987 году, а Корсунь взять позднее — в 989-м.

28 июля 988 год знаменует начало большого процесса принятия христианства, а не обращение всей Руси в другую религию за один день. После Киева новая вера распространялась в Новгороде и других землях. Где-то ее принимали сравнительно спокойно, где-то возникало сопротивление. Христианские и языческие обычаи еще долго сосуществовали и влияли друг на друга.

Святой равноапостольный князь Владимир Святославович Фото: Источник: mitropolia.spb.ru

Значение крещения Руси для государства и культуры

Крещение Руси повлияло почти на все стороны жизни древнерусского общества.

Сфера Что изменилось после крещения Статус государства Вместо локальных племенных культов на Руси введена единая обязательная вера. Также вместо местных князей Владимир посадил в ключевые города, например, в Новгород, Полоцк, Туров, Ростов, своих сыновей, подчинив всю территорию Киеву. Международные отношения Русь вошла в круг влиятельных христианских государств и усилила связи с Византией. Письменность и образование Начался массовый перевод книг, что привело к созданию древнейших сохранившихся памятников письменности на церковнославянском языке. Также князь Владимир направил детей киевской знати для обучения грамоте у греческих учителей. Архитектура и искусство Строились каменные храмы, развивались иконопись, мозаика и фреска. Для строительства Софийских соборов в Киеве и Новгороде были приглашены зодчие, мозаичисты и иконописцы из Константинополя, которые обучили первых русских мастеров. Право и общество Судебные дела о разводах, двоеженстве, колдовстве и семейных спорах были полностью переданы из ведения князя в юрисдикцию епископов. Также На Руси начал действовать Номоканон, или Кормчая книга, — свод законов, который запретил кровную месть за пределами близкого круга родственников и ввел денежные штрафы за нарушение.

Традиции Дня Крещения Руси

Главные события праздника проходят в храмах. Верующие участвуют в литургиях и молебнах, вспоминают князя Владимира. В полдень проводится общий колокольный звон “Слава Тебе, Боже!”. В этот день по всей России проходят исторические лекции, выставки и праздничные концерты духовной и народной музыки. Центральное же событие проходит в Москве — это крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

Что можно и нельзя делать в День Крещения Руси

Специальных бытовых запретов церковь на эту дату не устанавливает. Можно работать, убирать дом, заниматься рукоделием, начинать дела и выполнять привычные обязанности.

Верующие могут:

посетить службу или молебен;

помолиться и прочитать о принятии христианства на Руси;

помочь пожилым, больным или нуждающимся; помириться с близкими;

уделить время семье и добрым делам.

Церковь Фото: Globallookpress

Интересные факты

Новгород отказался менять веру добровольно. Воеводы князя Владимира, Добрыня и Путята, штурмовали город и сожгли его часть, чтобы заставить жителей креститься. В Иоакимовской летописи описано, как Добрыня поджег дома, а Путята ворвался с оружием, из-за чего возникла поговорка: “Путята крести крестом, а Добрыня огнем”. Первую школу в Киеве князь Владимир создал силой. Он отбирал детей у знатных язычников для обучения грамоте. Для староверующих письменность казалась опасным колдовством и чуждым “греческим чародейством”. Как повествует “Повесть временных лет”, принятие новой веры сопровождалось символическим прощанием со старыми культами. Например, деревянное изваяние Перуна, бывшего верховного покровителя воинов, по приказу князя протащили по улицам Киева и сбросили в Днепр, демонстрируя, что прежние рукотворные кумиры потеряли свою силу. Первыми христианскими мучениками на Руси стали варяги Феодор и его сын Иоанн. Их убила языческая толпа за отказ отца передать своего ребенка для проведения жертвоприношения за несколько лет до официального крещения Руси.

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