Москва14 июнВести.Писатель, член совета движения "Другая Украина" Ян Таксюр видит хорошую перспективу в объединении Дня России и Дня всех святых. Об этом он рассказал ИС "Вести".
В 2026 году Собор всех святых, в земле Русской просиявших, приходится на 14 июня.
Все граждане России призваны быть святыми. Для меня идеальный праздник День России — это когда все святые и есть граждане России. В идеале День России и День всех святых должны слиться, совпасть — в моем пожелании. И они направлены, как мне кажется, к вечности — к этой цели, и это их роднитубежден Таксюр
В День России президент страны встретился в Кремле с участниками спецоперации, а также с россиянами, награжденными медалями "Герой Труда РФ".