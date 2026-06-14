Писатель Таксюр: в идеале День России и День всех святых должны объединиться

Писатель Таксюр видит перспективу в объединении Дня России и Дня всех святых Писатель Таксюр: в идеале День России и День всех святых должны объединиться

Москва14 июн Вести.Писатель, член совета движения "Другая Украина" Ян Таксюр видит хорошую перспективу в объединении Дня России и Дня всех святых. Об этом он рассказал ИС "Вести".

В 2026 году Собор всех святых, в земле Русской просиявших, приходится на 14 июня.

Все граждане России призваны быть святыми. Для меня идеальный праздник День России — это когда все святые и есть граждане России. В идеале День России и День всех святых должны слиться, совпасть — в моем пожелании. И они направлены, как мне кажется, к вечности — к этой цели, и это их роднит убежден Таксюр

В День России президент страны встретился в Кремле с участниками спецоперации, а также с россиянами, награжденными медалями "Герой Труда РФ".