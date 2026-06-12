Военкор Сладков объяснил, почему День России - такой важный праздник Военкор "Вестей" Сладков объяснил важность суверенитета для России

Москва12 июн Вести.Важным праздником назвал День России военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков. Своими соображениями в этот праздничный день военкор поделился в мессенджере MAX.

По словам Сладкова, день суверенитета России - важный праздник, особенно при том, что наша огромная территория при таком неплотном заселении представляет собой лакомый кусок для Запада.

Мы войну-то сейчас ведем именно за суверенитет. Дадим слабину - нас разорвут на микроны. И мы, возможно, весьма удивимся, увидев при этом в составе захватчиков "почти родные лица соседей" написал военкор

По словам Сладкова, суверенитет - это вечная борьба за победы в экономике, во внешней политике и во многом другом.

Суверенный - это значит сильный, с честными работающими правилами развития государственного и частного хозяйства, без коррупции и кумовства, с беспристрастными судами, с сильной и всегда современной армией, с покоренным космосом написал Сладков

По его словам, требуется все перечисленное и еще очень многое, чтобы ни у кого не возникло и мыслей "тянуть к нам свои лапы и тем более убивать русских".

С праздником! подытожил Сладков

День России наша страна отмечает 12 июня. Президент РФ Владимир Путин в этот день в Кремле наградит лауреатов госпремий и Героев Труда.